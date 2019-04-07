США выводят войска из Ливии

Контингент вывели в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране, и американцы охарактеризовали этот шаг как "разумное военное планирование".

Американские военные указали, что США продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом командующий силами морской пехоты в Африке Томас Вальдхаузер назвал положение в стране сложным и непредсказуемым.

В заявлении говорится, что американские военные продолжат поддерживать народ и правительство Ливии.

Командование не уточнило размер контингента войск или место, куда они были передислоцированы.

Как отметил представитель AFRICOM Нейт Херринг, "мы продолжим следить за обстановкой на местах и, при необходимости, будем оценивать целесообразность возобновления военного присутствия США".

Ранее на этой неделе командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.