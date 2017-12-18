США заблокировали в СБ ООН резолюцию по Иерусалиму

Источник: Корреспондент.net

США использовали право вето, чтобы заблокировать предложенный Египтом проект резолюции против признания странами Иерусалима столицей Израиля.

Как отмечается, на состоявшемся в понедельник голосования все остальные члены СБ ООН поддержали этот документ. Так как один из постоянных членов Совбез проголосовал против, проект не принят.

Проект резолюции был представлен Египтом в минувшие выходные. В проекте выражаются глубокие сожаления в связи недавними решениями по статусу Иерусалима. При этом в предложенных Египтом формулировках США напрямую не упоминаются.

В документе отмечается, что любые решения и действия, направленные на изменение статуса Иерусалима, не имеют правовой силы, и в соответствии с проектом резолюции подобные решения должны быть отменены. Кроме того, в проекте содержится призыв ко всем государствам отказаться от учреждения дипломатических миссий в Иерусалиме.