США закрывают палестинское представительство в Вашингтоне

Источник: DW

США приняли решение закрыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщается на сайте Госдепартамента США.

"ООП не приняла мер для начала прямых и предметных переговоров с Израилем. Напротив, руководство ООП осудило американский план мирного урегулирования и отказалось поддержать усилия правительства США по достижению мира (между палестинцами и израильтянами. - Ред.)", - объяснила решение американских властей официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Администрация Дональда Трампа также обеспокоена попытками палестинцев добиться от Международного уголовного суда начала расследования в отношении Израиля, добавила Нойерт.

Палестинцы назвали решение Госдепа "опасной эскалацией"

Ранее в этот же день генсек исполкома ООП Саиб Эрекат назвал закрытие офиса ООП в Вашингтоне "опасной эскалацией" и упрекнул американские власти в том, что проводимая ими политика представляет собой "коллективное наказание" для палестинского народа. За последние месяцы власти США по решению Дональда Трампа дважды сокращали объемы финансовой помощи для Палестинской автономии в общей сложности на сумму 225 млн долларов.

В декабре 2017 года Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства из Тель-Авива. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны представителей Палестинской автономии, которые считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.