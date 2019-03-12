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12.03.2019

США заложили в бюджет на ядерное оружие $14 млрд

Источник: Корреспондент.net

Власти США планируют потратить в 2020 финансовом году на ядерные вооружения $14 млрд, а на разработку систем противоракетной обороны (ПРО) еще $13,6 млрд. Об этом сказала на брифинге главный финансовый инспектор минобороны США Элейн Маккаскер, сообщает ТАСС во вторник, 12 марта.

"Мы продолжаем вкладывать значительные средства во все составляющие ядерной триады. Общая сумма, заложенная в бюджетный запрос на эти цели, составляет $14 млрд, включая $3 млрд на B-21 (новый стратегический бомбардировщик – ред.) и $2,2 млрд на Columbia (проектируемые атомные подводные лодки – ред.)", – заявила Маккаскер, представляя бюджетный запрос Пентагона на будущий год.

"Наконец, мы запрашиваем $13,6 млрд на противоракетную оборону, в том числе $9,4 млрд – на Агентство по ПРО. Важно отметить, что мы увеличивали свои инвестиции на ПРО в 2018-2019 финансовых годах и теперь поддерживаем достигнутый уровень", – сказала представитель военного ведомства США.

Кроме того, Пентагон планирует запросить у Конгресса $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия, $3,7 млрд на развитие беспилотных и автономных систем и еще $927 млн на развитие программ искусственного интеллекта.

Накануне в США был обнародован проект бюджета на 2020 финансовый год. На нужды Пентагона планируется выделить рекордные $750 млрд долларов, что на 5% больше 2019 года.

В частности, президент США Дональд Трамп предложил выделить $500 млн на помощь союзникам в противостоянии "злонамеренному влиянию" России.

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