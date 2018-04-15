США завтра обьявят о новых санкциях против России из-за поддержки Асада

Источник: Українські новини

Постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон намерен 16 апреля обьявить о новых санкциях против России в связи с тем, что Москва поддерживает действующий режим в Сирии. По словам Хейли, о введении санкций объявит министр финансов США Стивен Мнучин.

Она подчеркнула, что в первую очередь санкции будет введены против российских компаний, так или иначе связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и с использованием химического оружия.

"Асад знал, что его поддерживает Россия, Асад знал, что Россия прикроет его в ООН, и Асад поступил безрассудно, он использовал его (химическое оружие) в еще более агрессивной манере. Мы должны понимать, что мы не можем допустить даже небольшое использование химического оружия", - сказала Хейли.

Она также опровергла сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести американские войка из Сирии в течение шести месяцев. По словам Хейли, этого не случится до тех пор, пока власти США не достигнут своих целей.

Среди главных целей Хейли выделила поражение группировки "Исламское государство" (запрещена в России и других странах) и гарантию того, что химическое оружие не будет использоваться в ущерб американским интересам.