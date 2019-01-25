США заявили об опасности новых взрывов в Одессе

Источник: Корреспондент.net

Государственный департамент США предупреждает об опасности новых взрывов в украинском городе Одесса после инцидентов в течение 21-22 января.

"Украинские правоохранительные органы расследуют теракты с самодельными взрывными устройствами, которые произошли в районе Аркадии 21-22 января. Посольство США считает, что эти виды преступных нападений, вероятно, повторятся и могут коснуться прохожих", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 января возле одного из ресторанов в Ванном переулке Одессыпроизошел взрыв, в результате чего пострадал один человек. Мощность взрывного устройства оценивается в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту взрыва открыто уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство.

На следующий день в Одессе произошел еще один взрыв в ресторане в Приморском районе.