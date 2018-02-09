Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии 2018 года

Украина

Украина почти вдвое увеличила экспорт мяса птицы

В январе страна экспортировала 19,69 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. А экспорт свинины сократился в 2,4 раза.