Стали известны регионы с наивысшими зарплатами

Источник: Корреспондент.net

В четырех регионах Украина заработная плата превысила среднюю по Украине. Такая тенденция наблюдалась с января по май 2018 года в городе Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях, сообщает в пятницу, 6 июля пресс-служба Государственной статистики.

В Госстате сообщили, что средний размер заработной платы во всех регионах Украины был выше уровня минимальной оплаты труда. Однако только в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине.

В частности, в Киеве размер средней заработной платы составил 12721 гривен, Донецкой области - 9173 гривен, Киевской - 8392 гривен и Днепропетровской - 8237 гривен. При этом в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях зафиксирован низкий уровень заработной платы (который не превышал 79% от средней заработной платы по Украине).

Отмечается, что в январе-мае 2018 года в Украине размер средней номинальной заработной платы составлял 8225 гривен и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 26,7%.

По данным Госстата, реальные заработные платы выросли на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Напомним, в конце июня 2018 года сообщалось, что уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее.