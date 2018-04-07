Сталлоне открыл памятную доску у памятника Рокки

Источник: Корреспондент.net

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне принял участие в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника его киногерою Рокки. Об этом сообщил мэр Филадельфии (штат Пенсильвания) Джим Кенни в своем микроблоге в Twitter.

Этот памятник является одной из визитных карточек города, в котором происходит действие фильма Рокки. Теперь на постаменте монумента появилась и памятная доска.

"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который вновь и вновь возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне) все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками у статуи Рокки сегодня", - написал мэр.