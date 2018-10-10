Стало известно, где могут открыть второй магазин IKEA в Украине, - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Второй магазин крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома - шведской компании IKEA в Киеве могут открыть в новом ТРЦ Lesnaya Mall. Об этом сообщил застройщик Вагиф Алиев, который владеет Ocean Plaza и Lavina Mall.

"После открытия Ocean Mall мы планируем открыть также Lesnaya Mall на 400 тыс. квадратных метров. И туда однозначно будет выходить IKEA", - рассказал Алиев.

Представитель IKEA Владислав Лалич в то же время отметил, что они пока не спешат с анонсами и хотят открыть сначала первый магазин.

"Мы сначала хотим открыть магазин в Ocean Mall. Обычно, когда мы выходим на какой-то рынок, то планируем там работать в течение долгого времени. Мы абсолютно верим в Украину и будем работать здесь долго. Но мы хотим идти шаг за шагом", - пояснил он.