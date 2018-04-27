Стало известно, как выросла зарплата украинцев

Источник: Корреспондент.net

Средняя заработная плата в Украине (без учета аннексированного Крыма и части Донбасса) в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года выросла на 9,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики от пятницы, 27 апреля.

"Индекс реальной заработной платы в марте 2018 года по сравнению с февралем составил 105,9%, а относительно марта 2017 года - 109,5%", - говорится в сообщении.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в марте 2018 года составила 8382 грн, что почти в два с половиной раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 гривен).