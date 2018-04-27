27.04.2018
Стало известно, как выросла зарплата украинцев
Источник: Корреспондент.net
Средняя заработная плата в Украине (без учета аннексированного Крыма и части Донбасса) в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года выросла на 9,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики от пятницы, 27 апреля.
"Индекс реальной заработной платы в марте 2018 года по сравнению с февралем составил 105,9%, а относительно марта 2017 года - 109,5%", - говорится в сообщении.
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в марте 2018 года составила 8382 грн, что почти в два с половиной раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 гривен).
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