14.09.2018
Стало известно, куда пойдут транши Евросоюза
Источник: Корреспондент.net
Макрофинансовая помощь Евросоюза в миллиард евро будет направлена в международные резервы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка в пятницу, 14 сентября.
"Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС предусматривает выделение Украине 1 млрд евро. Эта сумма будет разделена на два транша по 500 млн евро каждый, оба будут направлены в международные резервы Украины", - говорится в сообщении.
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