Стало известно, куда пойдут транши Евросоюза

Источник: Корреспондент.net

Макрофинансовая помощь Евросоюза в миллиард евро будет направлена в международные резервы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка в пятницу, 14 сентября.

"Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС предусматривает выделение Украине 1 млрд евро. Эта сумма будет разделена на два транша по 500 млн евро каждый, оба будут направлены в международные резервы Украины", - говорится в сообщении.