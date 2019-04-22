Стало известно, о чем Зеленский говорил с Макроном

Источник: Корреспондент.net

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер президентской гонки в Украине Владимир Зеленский договорились усилить двусторонний диалог между странами, включая взаимные визиты.

"Президент Республики и господин Зеленский договорились, сразу после передачи власти в Украине, об укреплении двусторонних отношений, включая возможности визитов в обе страны", - сообщили в офисе французского лидера.

Макрон также высоко оценил демократические процессы в Украине, которые показала избирательная кампания и два тура президентских выборов.

"Президент Республики в очередной раз подтвердил поддержку со стороны Франции продолжения реформ в Украине, борьбы с коррупцией и укрепление верховенства права", - заявили у Макрона.

Французский лидер отметил свою твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ и эффективной имплементации Минских договоренностей.

В этой связи Макрон выразил стремление Франции продолжать вместе с Германией прилагать усилия в урегулировании конфликта в "нормандском формате".