Стало известно о гибели известного волонтера: в сети волна скорби

Источник: Апостроф

4 февраля в ДТП погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский.

Об этом написала его жена Ольга Краснопольская на своей странице в Facebook

До войны на Донбассе Леонид Краснопольский при поддержке известного модельера Михаила Воронина открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Бизнес был успешным и дончанин не мог представить, что однажды все изменится.

Во время начала военного противостояния Леонид с женой начали помогать украинским военным на блокпостах, за что предприниматель попал в подвал "МГБ ДНР".

"Меня сдала 19-летняя дочь партнерши по ателье, — вспоминал волонтер. — Пришли ко мне в цех из "МГБ ДНР" люди, размахивали документами, распечатанными на принтере, потом ушли и вернулись уже с оружием".

5 дней Леонида продержали в подвале донецкого здания СБУ, где его допрашивал следователь из России. В телефоне Краснопольского нашли фотографии с украинскими военными — это и послужило поводом удержания в подвале.

Потом Краснопольского выпустили по обмену и он переехал в Днепр, откуда продолжил помогать украинским военным.

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