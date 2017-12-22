Стало известно о назначении топ-чиновника времен Януковича в антикоррупционный комитет Рада

Источник: Апостроф

Антикоррупционные активисты заявили о том, что в антикоррупционный комитет был назначен главным консультантом коррумпированный чиновник Андрей Скибьяк.

Об этом написал "Центр Протидії Корупції" на Facebook.

В сообщении отмечается, что Скибьяк работал львовской налоговой, налоговой Закарпатской области, а потом заместителем тогда главы МЧС Нестора Шуфрича. Уже при президенте Викторе Януковиче, Скибьяк работал первым замом руководителя Контрольно-ревизионного управления Киева, а потом руководителем КРУ Николаевской области.

"Казалось бы, Майдан смыл таких, как Скибьяк на свалку истории, но нет! Мэр Киева Кличко поручил экс-рыгу проводить закупки лекарств за счет столичного бюджета. Центр Противодействия Коррупции обнаружил, как Скибьяк умудрился купить лекарства для онкобольных в несколько раз дороже, чем коррумпированный в то время МОЗ", - рассказали там.

"Несколько штрихов о состоянии человека, который всю жизнь протирал штаны на государственных должностях. Итак, у самого Скибьяка квартира во Львове на 100 квадратов и официально недостроенный особняк и гараж возле Львова на 500 квадратов. У его жены - дом во Львове на 264 квадрата и гараж в новостройке. У простого рабочего, 74-летнего отца Скибьяка - квартира на 106 квадратов и зарегистрированы буквально несколько недель назад апартаменты на 112 квадратов в львовской новостройке. 72-летняя мать Скибьяка, как и любая обычная работница, собрала за жизнь на квартиру площадью 86 квадратов на проспекте Лобановского в Киеве. Дочь Скибьяка, студентка медунивера Иванна с мая этого года владеет домом на 83 квадрата во Львове и автомобилем Volkswagen Jetta 2016 года. Майдан говорите, евроинтеграция, война? Противно все это", - закончили в ЦПК.