Стало известно о новых закупках Укрзализныци в РФ

Источник: Корреспондент.net

Укрзализныця будет покупать у Камышловского электротехнического завода, который расположен в Свердловской области электромагнитных реле.

Отмечается, что непосредственно закупками будет заниматься филиал Укрзализныци по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro.

Согласно сообщению в системе электронных госзакупок Prozorro, филиал Укрзализныци заключил данный договор 26 июля с компанией Смарт Эксим, которая представляет харьковскую компанию Т.С.О, которая является официальным представителем акционерного общества Желдоравтоматизация, которая в свою очередь является дилером продукции акционерного общества Объединенные электротехнические заводы (Элтеза), расположенного в России.

Производителем электромагнитных реле для Укрзализныци будет филиал акционерного общества Элтеза - Камышловский электротехнический завод, который расположен в городе Камышлов Свердловской области (Российская Федерация).

Договор купли-продажи подписал заместитель директора филиала Укрзализныця по закупкам "Центр обеспечения производства Андрей Лапин и еще один заместитель директора ЦОП Алексей Онисимюк.