Станет ли украинская железная дорога комфортной?

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля

В начале декабря «Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда в семь стран Евросоюза. Отныне у украинцев появилась железнодорожная альтернатива авиасообщению и автомобильным пробкам на границах с ЕС. Однако несмотря на расширение географии, уровню комфорта в украинских поездах еще далеко до идеального. В «Укрзализныце» обещают, что в ближайшее время путешествия станут более удобными. Какие изменения уже происходят и еще ожидают отрасль пассажирских перевозок, проанализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

В поисках комфорта

Путешествия на украинских поездах обычно вызывают ряд нареканий. Неудобные вагоны, невероятная жара или лютый холод в купе – обычные жалобы пассажиров. Дело в том, что за 26 лет украинской независимости парк пассажирских вагонов «Укрзализныци» фактически не обновлялся. Если это и происходило, то в основном за счет модернизации старых советских или купленных в России вагонов. Но похоже, что ситуация начала понемногу меняться. Сейчас украинская железная дорога разорвала торговые отношения с государством-оккупантом и обратилась к покупке вагонов отечественного производства.

Осенью этого года на рельсы стали новые украинские купейные вагоны, которые изготовил Крюковский вагоностроительный завод. Для начала по одному новому вагону включили в состав поездов: Киев – Ужгород, Киев – Трускавец и Киев – Новоалексеевка. По своей конструкции – это обычные купейные вагоны, но их главное отличие во внутреннем обустройстве. В каждом купе есть окна с форточками, розетки для зарядки мобильных устройств, кроме того, климатические системы, благодаря которым пассажиры самостоятельно могут регулировать температуру воздуха. Еще одним удобством для пассажиров являются вакуумные туалеты, благодаря которым уборные не закрываются, и пассажиры вагона не зависят от санитарных зон. В каждом таком вагоне установлена микроволновая печь и кофемашина.

Конечно, несмотря на заявления руководителей «Укрзализныци», инновационными эти вагоны назвать сложно, но главное, что это – первый шаг к повышению комфорта в украинских поездах. На предприятии обещают, что в ближайшее время пассажирский парк пополнится еще 27 такими вагонами.

«В 2018 году «Укрзализныця» планирует закупить 60 новых пассажирских вагонов и модернизировать до 260 единиц. Всего в 2017-2018 гг. планируется обновить 1/6 от всего пассажирского парка компании. Это самое большое обновление за последние 10, даже 15 лет», – рассказывает о планах на следующий год. и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

Одновременно с повышением комфорта планируется разделение пассажирских перевозок на три сегмента: комфорт, стандарт и эконом. Ожидается, что поезда комфорт-сегмента будут формироваться исключительно из новых вагонов и соответственно стоить дороже. Детали подорожания пока неизвестны, однако, по словам и.о. главы «Укрзализныци» Евгения Кравцова, повышение цен должно состояться уже в 2018 году.

«Речь пойдет только об определенном проценте повышения и в отношении тех перевозок, которые не относятся к категории социально важных. Это будет касаться, в первую очередь, поездов «Интерсити» и поездов будущего категории «комфорт», –подчеркнул и.о. главы предприятия.

Стоит отметить, что вопрос модернизации подвижного состава «Укрзализныци» сейчас поднимается на высшем уровне. В октябре Президент Петр Порошенко провел переговоры с главой американской компании General Electric Transportation Джеми Миллером. Речь шла не только об обновлении подвижного состава украинской железной дороги, но и об инвестировании в отрасль.

«У меня лично состоялась встреча с руководством компании General Electric Transportation. Около 300 локомотивов должны поступить «Укрзализныце». Здесь будет иметь место государственное кредитование. У нас есть государственные банки, которые готовы совместно с Эксимбанком США принять участие в этом», – отметил украинский Президент после встречи.

По информации «Укрзализныци», в рамках первого этапа сотрудничества в сентябре 2018 года General Electric поставит железнодорожной компании первые 30 локомотивов, которые собраны также и из украинских запчастей.

На поезде за границу

Безвизовый режим с ЕС открыл перед украинской железной дорогой возможности для освоения рынка международных перевозок. Поэтому с 10 декабря «Укрзализныця» анонсировала новый график движения пассажирских поездов из Украины в Европу. Первый зарубежный маршрут из Киева в польский Перемышль был запущен еще в декабре 2016 года. Цена на билет составила всего 660 гривен в первом классе, 460 во втором.

Год спустя «Укрзализныця» предлагает пассажирам уже более 10 поездов, которые следуют в страны ЕС, а именно: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию, Чехию, Румынию и Австрию. В частности, поездом из Украины можно доехать до Варшавы, Братиславы, Праги, Кощице, Бухареста, Будапешта и Вены. И хотя большинство международных поездов едут из Киева, добраться до Европы на поезде можно не только из столицы. Например, поезд до Перемышля едет с остановками в Виннице, Хмельницком и Тернополе. В свою очередь из Львова курсируют поезда в Варшаву, Вроцлав и Будапешт, а со станции Вадул-Сирет Черновицкой области едут поезда в Бухарест и Сучаву.

Цена билетов зависит от курса гривны к евро. Например, из расчета 32 грн за 1 евро, билет по маршруту Киев – Варшава стоит 1440 грн, из Львова в Будапешт можно добраться за 1490 грн. В «Укрзализныце» уверяют, что это только начало включения Украины в европейскую транспортную сеть. О заинтересованности в создании прямого железнодорожного сообщения с Украиной уже заявила Литовская железная дорога. Поэтому, возможно, уже в 2018-2019 годах будет запущен поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн.

Что касается внутренних перевозок, то с декабря их тоже постигли изменения. В частности, был запущен самый длинный маршрут украинской железной дороги Ужгород – Лисичанск. Руководство «Укрзализныци» отмечает, что заинтересовано запускать маршруты, которые без пересадок соединяют восток и запад Украины. Новые поезда будут курсировать по направлениям Ивано-Франковск – Константиновка, Харьков – Одесса, Одесса – Лисичанск, Ивано-Франковск – Чернигов и Харьков – Рахов.

Открытые границы с ЕС, новые возможности для путешествий – все это должно стать толчком для украинской железной дороги развиваться и улучшать качество перевозок. Поэтому, вполне вероятно, в следующем году нас ждет еще больше железнодорожных нововведений.