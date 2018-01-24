Starbucks рассматривает выход на украинский рынок, – Кличко

Источник: 112.ua

Американская сеть кофеен Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, выступая на панели в Украинском Доме в Давосе.

Мэр Киева заверил, что сделает все возможное для захода американской сети кофеен в Украину.

Отметим, что в Давосе открылся первый "Украинский Дом". Его тема - "Украина: креативность, инновации, возможности". Организаторы добавляют, что лидерам мирового бизнеса, технологий и инвестиций будут представлены инвестиционные возможности в украинские секторы ИТ и инноваций.

Starbucks Corporation — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. На декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тыс. торговых точек по всему миру.