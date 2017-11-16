Старейший диктатор свергнут военными. Главное

Роберт Мугабе родился в семье плотника и учительницы в Южной Родезии, бывшей тогда британской колонией. Начальное образование получил в католической школе, а высшее - в университете для чернокожих в ЮАР.

Получив степень бакалавра, Мугабе на некоторое время уехал работать в Гану. Когда вернулся, то в стране действовало свободительное движение за расовое равноправие.

Он сразу отказался от карьеры преподавателя и ушел в политику, вступив в возглавляемый Джошуа Нкомо Союз африканского народа Зимбабве. В 1963 году Мугабе создал собственную партию Национальный союз, после чего попал в тюрьму, в которой провел 11 лет.

В тюрьме Мугабе обучал сокамерников грамоте, математике и английскому. Тогда же заочно поступил в Лондонский университет. К концу тюремного срока, в 1974 году, он получил еще четыре диплома: два юридических, магистра экономики и бакалавра управления.

После освобождения Мугабе уехал в Мозамбик, где снова включился в борьбу за свободу. Он делал ставку на крестьянскую революцию.

Партизаны боевого крыла его партии убивали всех белых, как солдат, так и мирное население. Своим бойцам Мугабе обещал после победы землю, отнятую у белых. Однако образованный повстанческий лидер приобрел популярность за границей - в Китае, Британии и США.

В итоге Южная Родезия, находящаяся под десятилетними санкциями со стороны всего мира, не выдержала партизанскую войну и согласилась на введение правления черного большинства. На всеобщих выборах Мугабе неожиданно победил.

В своей первой речи в новообразовавшейся республике Зимбабве он призвал белых и черных стать друзьями.

Белых фермеров не только не согнали с земли - им дали льготные кредиты и повысили закупочные цены на продукцию. На колоссальную финансовую помощь, которую выделил Запад, Мугабе запустил масштабные программы по развитию здравоохранения и образования, повсеместно строя дороги и развивая инфраструктуру.

В Зимбабве запустили этническую чистку - вырезали матабеле, которые поддерживали политического противника Мугабе.

Населенные матабеле районы были полностью блокированы, там начался голод. Уцелевших отправляли в "исправительные центры" - аналог нацистских концлагерей. Через некоторое время они получили амнистию.

Однако бывшие черные партизаны, которые умели только воевать, требовали отобрать землю у белых. После того как Мугабе начал кампанию по принудительному отъему земли и продаже ее безземельным черным, половина белого населения бежала из Зимбабве, другая половина ушла во внутреннюю эмиграцию, демонстративно отказавшись от участия в политической жизни.

В 1987 году Мугабе изменил конституцию, упразднив пост премьера и став президентом. Он аккумулировал в своих руках практически неограниченную власть: контроль над правительством, вооруженными силами, право распускать парламент и избираться неограниченное число раз.

Мугабе превратился в единоличного правителя, расставляя верных ему людей на все значимые посты; отнятые у белых фермы за символическую сумму передавались не бывшим партизанам-беднякам, а высокопоставленным чиновникам. Страну захлестнула коррупция.

Роберт Мугабе построил систему, в которой его родственники и доверенные лица владели несметными богатствами, а 85 процентов населения влачили жалкое существование на 300 долларов в год.

Когда уровень недовольства достиг критического значения, Мугабе решил направить ненависть населения на оставшихся белых: их объявили врагами государства. Более 90 процентов белых земледельцев бежали из страны.

США и Евросоюз вновь ввели санкции против страны. После этого зимбабвийская экономика рухнула. Началась гиперинфляция, цены удваивались каждые несколько часов, товары из магазинов исчезли, поликлиники и больницы не работали из-за отсутствия лекарств.

Когда инфляция достигла 230 миллионов процентов, Центробанк просто отменил местную валюту зимбабвийский доллар, когда его курс был равен один к триллиону.

Производство сельхозпродукции упало на 70 процентов, две трети земель оказались заброшенными: выяснилось, что бывшие партизаны не в состоянии справиться со сложными агросистемами.

Государство оказалось на грани краха. Во всех бедах Мугабе обвинил неоимпериалистов, которые пытаются вновь закабалить страну, и демонстративно вышел из Британского содружества.

Роберту Мугабе исполнилось 93 года. Несколько лет он страдает раком простаты и при каждой возможности посещает Сингапур, где проходит лечебные процедуры.

За власть и влияние в зимбабвийском руководстве борются две группировки. Первая - так называемая G40 (сокращение от "поколение сорокалетних"), возглавляемая Грейс Мугабе - 51-летней супругой президента. Ее поддерживают в основном молодые министры. Вторая - команда Лакост во главе с Эммерсоном Мнангагвой по прозвищу Крокодил.

Армия демонстративно держала нейтралитет до 14 ноября, когда военные взяли Мугабе под домашний арест.

Среди развитых стран в стабильности Зимбабве заинтересован прежде всего Китай. После введения западных санкций в 2002 году Пекин предложила Мугабе помощь.

Сейчас в Хараре, столице Зимбабве, довольно много китайцев, в городе работают китайские кафе и рестораны, из Китая везут оружие и ширпотреб, обратно идут полезные ископаемые. Китайскому бизнесу принадлежат шахты, где добываются золото, хром, платина и алмазы.

Почему Грейс Мугабе всех раздражает

Особое внимание стоит уделить первой леди Зимбабве Грейс Мугабе. В 1996 году состоялась их "свадьба века". Отношения между будущими супругами завязались в 1987 году, когда президент еще был женат, а Грейс оставалась замужем за пилотом и дипломатом Стэнли Горераза.

В 1988 году у Роберта и Грейс родилась дочь Бона, а в 1990 и сын Роберт-младший. Брак они заключили через четыре года после смерти жены Мугабе. После свадьбы у пары родился еще сын Чатунга.

После свадьбы Грейс Мугабе получила два прозвища - Гуччи Грейс и Первая покупательница. Она регулярно тратит значительные суммы на одежду, ювелирные украшения, автомобили и недвижимость. Например, в 2003 году она потратила в Париже 120 тысяч долларов на небольшой шопинг.

Известия о том, на что уходят бюджетные деньги, то и дело просачивались в прессу. Широко обсуждалась свадьба дочери Мугабе Боны и пилота по имени Симба Чикоре.

Как писало издание Namibian в преддверии свадьбы, около миллиона долларов должно было быть потрачено только на ремонт дороги в столице страны, Хараре, ведущей от дома правительства к особняку Мугабе.

В подарок от родителей невесты молодожены получили 100 000 долларов и 55 голов скота. На свадьбе присутствовало около четырех тысяч человек, в том числе президенты других африканских государств.

Новостью, возмутившей жителей Зимбабве в этом году, стала покупка Грейс Мугабе автомобиля Rolls-Royce - примерно 400 тысяч долларов первая леди Зимбабве заплатила наличными.

Автомобиль она купила через неделю после того, как ее сын Рассел Горераза купил два Rolls-Royce.

Легенды ходят не только о ее любви к роскоши, но и о крутом нраве: в 2009 году в Гонконге она вместе с телохранителем напала на журналиста британской газеты Times, расцарапав ему лицо своими бриллиантовыми кольцами, а потом сослалась на дипломатический иммунитет и избежала наказания.

В этом году в ЮАР Грейс явилась в гостиничный номер к сыновьям, которые привели с собой 20-летнюю модель Габриэллу Энгельс. Первая леди схватила электрический удлинитель и принялась хлестать гостью по голове, оставив в результате глубокие рассечения и разрушив модельную карьеру девушки. Когда ей хотели предъявить обвинения, она вновь сослалась на дипломатический иммунитет.

Сыновья Грейс живут как типичные представители золотой молодежи. И не скрывают этого. На днях Daily Mail написала, как президентские дети отмечают день рождения в одном из роскошных клубов. В своем снэпчате Чатунга опубликовал видео, на котором он выливает две бутылки дорогого шампанского на свои наручные часы, инкрустированные бриллиантами.

Ранее Чатунга выкладывал в Instagram "сторис" своей руки, на которой были золотое кольцо, браслет и часы. Снимок сопровождала подпись "60 тысяч долларов на запястье, когда твой отец управляет всей страной".

Военный переворот

Военные Зимбабве с 14 на 15 ноября взяли власть в стране в свои руки. Роберта Мугабе отправили под домашний арест и "ситуация в стране вышла на другой уровень".

По заявлению генерал-майора Сибусисо Мойо, президенту ничего не угрожает, а речь идет не о перевороте, а о "чистке" внутри правящей партии правящей партии. Известно, что в эти дни в столице страны звучали выстрелы, а по городу передвигалась бронетехника.

Представители армии настоятельно призвали граждан республики сотрудничать с военными "на благо страны". Мойо заявил, что "как только военные выполнят свою миссию, ситуация в стране вернется в нормальное русло".

Ожидается, что место Мугабе должен занять вице-президент страны, 75-летний Эммерсон Мнангагва, один из ключевых политиков в истеблишменте страны. Долгое время Мнагагва являлся одним из видных деятелей правящей партии.

Во время войны против колониального правления он вел партизанскую борьбу и оказался в тюрьме, где подвергался жестоким пыткам.

Как писала Daily Mail в 1980-х годах, Мнангагва жестоко подавил восстание этнических меньшинств. При этом коммандос, учувствовавшие в этих операциях, проходили тренировку у военных из КНДР.

В августе этого года Мнангагва пережил отравление и находился на лечении в ЮАР. В начале ноября, по всей видимости в результате заочного конфликта с женой Грейс Мугабе, он был уволен со своего поста президентом, обвинившим его в попытке своего свержения. После этого политик уехал в ЮАР, откуда, очевидно, смог получить поддержку армии страны.

По данным агентства, SkyNews Грейс направилась в Намибию. Африканское новостное агентство, ссылаясь на источник в структурах безопасности, рассказало, что Мугабе согласился на отставку в обмен на возможность для своей супруги покинуть страны.

Однако после побега жены Мугабе заявил, что покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он "единственный легитимный правитель".

Telegraph отмечает, что наследие Мугабе "в качестве одного из самых безжалостных тиранов современности" надолго оставит глубокий след в истории страны.

Эксперты по региону говорят, что, казалось вечному, правлению Роберта Мугабе пришел конец.

Зимбабве и Крым

Первым официальным визитом в Крым после аннексии стал приезд министра из Зимбабве Сэйвиора Касукувере 20 декабря 2014 года.

Отмечалось, что министр из страны с самым высоким уровнем инфляции (в 2000 году в Зимбабве произошла экономическая катастрофа) приехал делиться опытом.

"Мы готовы поделиться с вами опытом, накопленным у нас в течение 14 лет жизни под санкциями. Санкции сделали нас только сильнее", - сказал Касукувере.

По мнению министра, жизнь в режиме санкций принесла Зимбабве ряд экономических проблем, связанных с торговлей и отношениями с международными кредитными организациями, но вместе с тем позволила государству выявить скрытые резервы экономики и объединила граждан Зимбабве.