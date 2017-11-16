Старейший диктатор свергнут военными. Главное
Источник: Корреспондент.net
В Зимбабве военные арестовали 93-летнего президента Роберта Мугабе, который занимал этот пост почти 40 лет.
Причиной военного переворота стало желание Мугабе, первого и единственного президента Зимбабве, выстроить династию и поставить свою супругу Грейс во главе государства. С таким положением были не согласны его военные и политические оппоненты.
После ареста Мугабе сказал, что объявит об отставке, если военные выпустят Грейс из страны. Однако после побега супруги он заявил, что покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он "единственный легитимный правитель".
До независимости в 1980 году Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран Африки. В настоящее время республика среди беднейших государств мира.
Несмотря на это, супруга Мугабе тратила сотни тысяч долларов из бюджета на модный шопинг, что не могло не вызвать недовольство жителей Зимбабве.
Корреспондент.net разбирался, почему Роберт Мугабе считается одним из самых одиозных правителей Африки.
Путь к успеху Мугабе и катастрофе Зимбабве
Роберт Мугабе родился в семье плотника и учительницы в Южной Родезии, бывшей тогда британской колонией. Начальное образование получил в католической школе, а высшее - в университете для чернокожих в ЮАР.
Получив степень бакалавра, Мугабе на некоторое время уехал работать в Гану. Когда вернулся, то в стране действовало свободительное движение за расовое равноправие.
Он сразу отказался от карьеры преподавателя и ушел в политику, вступив в возглавляемый Джошуа Нкомо Союз африканского народа Зимбабве. В 1963 году Мугабе создал собственную партию Национальный союз, после чего попал в тюрьму, в которой провел 11 лет.
В тюрьме Мугабе обучал сокамерников грамоте, математике и английскому. Тогда же заочно поступил в Лондонский университет. К концу тюремного срока, в 1974 году, он получил еще четыре диплома: два юридических, магистра экономики и бакалавра управления.
После освобождения Мугабе уехал в Мозамбик, где снова включился в борьбу за свободу. Он делал ставку на крестьянскую революцию.
Партизаны боевого крыла его партии убивали всех белых, как солдат, так и мирное население. Своим бойцам Мугабе обещал после победы землю, отнятую у белых. Однако образованный повстанческий лидер приобрел популярность за границей - в Китае, Британии и США.
В итоге Южная Родезия, находящаяся под десятилетними санкциями со стороны всего мира, не выдержала партизанскую войну и согласилась на введение правления черного большинства. На всеобщих выборах Мугабе неожиданно победил.
В своей первой речи в новообразовавшейся республике Зимбабве он призвал белых и черных стать друзьями.
Белых фермеров не только не согнали с земли - им дали льготные кредиты и повысили закупочные цены на продукцию. На колоссальную финансовую помощь, которую выделил Запад, Мугабе запустил масштабные программы по развитию здравоохранения и образования, повсеместно строя дороги и развивая инфраструктуру.
В Зимбабве запустили этническую чистку - вырезали матабеле, которые поддерживали политического противника Мугабе.
Населенные матабеле районы были полностью блокированы, там начался голод. Уцелевших отправляли в "исправительные центры" - аналог нацистских концлагерей. Через некоторое время они получили амнистию.
Однако бывшие черные партизаны, которые умели только воевать, требовали отобрать землю у белых. После того как Мугабе начал кампанию по принудительному отъему земли и продаже ее безземельным черным, половина белого населения бежала из Зимбабве, другая половина ушла во внутреннюю эмиграцию, демонстративно отказавшись от участия в политической жизни.
В 1987 году Мугабе изменил конституцию, упразднив пост премьера и став президентом. Он аккумулировал в своих руках практически неограниченную власть: контроль над правительством, вооруженными силами, право распускать парламент и избираться неограниченное число раз.
Мугабе превратился в единоличного правителя, расставляя верных ему людей на все значимые посты; отнятые у белых фермы за символическую сумму передавались не бывшим партизанам-беднякам, а высокопоставленным чиновникам. Страну захлестнула коррупция.
Роберт Мугабе построил систему, в которой его родственники и доверенные лица владели несметными богатствами, а 85 процентов населения влачили жалкое существование на 300 долларов в год.
Когда уровень недовольства достиг критического значения, Мугабе решил направить ненависть населения на оставшихся белых: их объявили врагами государства. Более 90 процентов белых земледельцев бежали из страны.
США и Евросоюз вновь ввели санкции против страны. После этого зимбабвийская экономика рухнула. Началась гиперинфляция, цены удваивались каждые несколько часов, товары из магазинов исчезли, поликлиники и больницы не работали из-за отсутствия лекарств.
Когда инфляция достигла 230 миллионов процентов, Центробанк просто отменил местную валюту зимбабвийский доллар, когда его курс был равен один к триллиону.
Производство сельхозпродукции упало на 70 процентов, две трети земель оказались заброшенными: выяснилось, что бывшие партизаны не в состоянии справиться со сложными агросистемами.
Государство оказалось на грани краха. Во всех бедах Мугабе обвинил неоимпериалистов, которые пытаются вновь закабалить страну, и демонстративно вышел из Британского содружества.
Роберту Мугабе исполнилось 93 года. Несколько лет он страдает раком простаты и при каждой возможности посещает Сингапур, где проходит лечебные процедуры.
За власть и влияние в зимбабвийском руководстве борются две группировки. Первая - так называемая G40 (сокращение от "поколение сорокалетних"), возглавляемая Грейс Мугабе - 51-летней супругой президента. Ее поддерживают в основном молодые министры. Вторая - команда Лакост во главе с Эммерсоном Мнангагвой по прозвищу Крокодил.
Армия демонстративно держала нейтралитет до 14 ноября, когда военные взяли Мугабе под домашний арест.
Среди развитых стран в стабильности Зимбабве заинтересован прежде всего Китай. После введения западных санкций в 2002 году Пекин предложила Мугабе помощь.
Сейчас в Хараре, столице Зимбабве, довольно много китайцев, в городе работают китайские кафе и рестораны, из Китая везут оружие и ширпотреб, обратно идут полезные ископаемые. Китайскому бизнесу принадлежат шахты, где добываются золото, хром, платина и алмазы.
Почему Грейс Мугабе всех раздражает
Особое внимание стоит уделить первой леди Зимбабве Грейс Мугабе. В 1996 году состоялась их "свадьба века". Отношения между будущими супругами завязались в 1987 году, когда президент еще был женат, а Грейс оставалась замужем за пилотом и дипломатом Стэнли Горераза.
В 1988 году у Роберта и Грейс родилась дочь Бона, а в 1990 и сын Роберт-младший. Брак они заключили через четыре года после смерти жены Мугабе. После свадьбы у пары родился еще сын Чатунга.
После свадьбы Грейс Мугабе получила два прозвища - Гуччи Грейс и Первая покупательница. Она регулярно тратит значительные суммы на одежду, ювелирные украшения, автомобили и недвижимость. Например, в 2003 году она потратила в Париже 120 тысяч долларов на небольшой шопинг.
Известия о том, на что уходят бюджетные деньги, то и дело просачивались в прессу. Широко обсуждалась свадьба дочери Мугабе Боны и пилота по имени Симба Чикоре.
Как писало издание Namibian в преддверии свадьбы, около миллиона долларов должно было быть потрачено только на ремонт дороги в столице страны, Хараре, ведущей от дома правительства к особняку Мугабе.
В подарок от родителей невесты молодожены получили 100 000 долларов и 55 голов скота. На свадьбе присутствовало около четырех тысяч человек, в том числе президенты других африканских государств.
Новостью, возмутившей жителей Зимбабве в этом году, стала покупка Грейс Мугабе автомобиля Rolls-Royce - примерно 400 тысяч долларов первая леди Зимбабве заплатила наличными.
Автомобиль она купила через неделю после того, как ее сын Рассел Горераза купил два Rolls-Royce.
Легенды ходят не только о ее любви к роскоши, но и о крутом нраве: в 2009 году в Гонконге она вместе с телохранителем напала на журналиста британской газеты Times, расцарапав ему лицо своими бриллиантовыми кольцами, а потом сослалась на дипломатический иммунитет и избежала наказания.
В этом году в ЮАР Грейс явилась в гостиничный номер к сыновьям, которые привели с собой 20-летнюю модель Габриэллу Энгельс. Первая леди схватила электрический удлинитель и принялась хлестать гостью по голове, оставив в результате глубокие рассечения и разрушив модельную карьеру девушки. Когда ей хотели предъявить обвинения, она вновь сослалась на дипломатический иммунитет.
Сыновья Грейс живут как типичные представители золотой молодежи. И не скрывают этого. На днях Daily Mail написала, как президентские дети отмечают день рождения в одном из роскошных клубов. В своем снэпчате Чатунга опубликовал видео, на котором он выливает две бутылки дорогого шампанского на свои наручные часы, инкрустированные бриллиантами.
Ранее Чатунга выкладывал в Instagram "сторис" своей руки, на которой были золотое кольцо, браслет и часы. Снимок сопровождала подпись "60 тысяч долларов на запястье, когда твой отец управляет всей страной".
Военный переворот
Военные Зимбабве с 14 на 15 ноября взяли власть в стране в свои руки. Роберта Мугабе отправили под домашний арест и "ситуация в стране вышла на другой уровень".
По заявлению генерал-майора Сибусисо Мойо, президенту ничего не угрожает, а речь идет не о перевороте, а о "чистке" внутри правящей партии правящей партии. Известно, что в эти дни в столице страны звучали выстрелы, а по городу передвигалась бронетехника.
Представители армии настоятельно призвали граждан республики сотрудничать с военными "на благо страны". Мойо заявил, что "как только военные выполнят свою миссию, ситуация в стране вернется в нормальное русло".
Ожидается, что место Мугабе должен занять вице-президент страны, 75-летний Эммерсон Мнангагва, один из ключевых политиков в истеблишменте страны. Долгое время Мнагагва являлся одним из видных деятелей правящей партии.
Во время войны против колониального правления он вел партизанскую борьбу и оказался в тюрьме, где подвергался жестоким пыткам.
Как писала Daily Mail в 1980-х годах, Мнангагва жестоко подавил восстание этнических меньшинств. При этом коммандос, учувствовавшие в этих операциях, проходили тренировку у военных из КНДР.
В августе этого года Мнангагва пережил отравление и находился на лечении в ЮАР. В начале ноября, по всей видимости в результате заочного конфликта с женой Грейс Мугабе, он был уволен со своего поста президентом, обвинившим его в попытке своего свержения. После этого политик уехал в ЮАР, откуда, очевидно, смог получить поддержку армии страны.
По данным агентства, SkyNews Грейс направилась в Намибию. Африканское новостное агентство, ссылаясь на источник в структурах безопасности, рассказало, что Мугабе согласился на отставку в обмен на возможность для своей супруги покинуть страны.
Однако после побега жены Мугабе заявил, что покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он "единственный легитимный правитель".
Telegraph отмечает, что наследие Мугабе "в качестве одного из самых безжалостных тиранов современности" надолго оставит глубокий след в истории страны.
Эксперты по региону говорят, что, казалось вечному, правлению Роберта Мугабе пришел конец.
Зимбабве и Крым
Первым официальным визитом в Крым после аннексии стал приезд министра из Зимбабве Сэйвиора Касукувере 20 декабря 2014 года.
Отмечалось, что министр из страны с самым высоким уровнем инфляции (в 2000 году в Зимбабве произошла экономическая катастрофа) приехал делиться опытом.
"Мы готовы поделиться с вами опытом, накопленным у нас в течение 14 лет жизни под санкциями. Санкции сделали нас только сильнее", - сказал Касукувере.
По мнению министра, жизнь в режиме санкций принесла Зимбабве ряд экономических проблем, связанных с торговлей и отношениями с международными кредитными организациями, но вместе с тем позволила государству выявить скрытые резервы экономики и объединила граждан Зимбабве.