Старт нового набору до лав патрульної поліції Донецької області
Источник: Національна поліція України
Минув лише один день зі старту нового набору до лав патрульної поліції Донецької області, а офіційний сайт вже отримав більше десятка анкет від громадян, які бажають служити на благо народу та Україні.
Якщо ви шукаєте престижну роботу з гідною зарплатнею, бажаєте змінити своє життя та оточуючих на краще, долучайтеся в нашу команду!
ЩО МИ ПРОПОНУЄМО
● Заробітна плата від 10 000 грн.
● Щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів
● Безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї у закладах охорони здоров’я МВС
● Компенсація 75% вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для членів його сім’ї
● Гарантована фінансова допомога у разі ушкодження здоров’я під час несення служби
● Можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замовленням
ОБОВ'ЯЗКИ ІНСПЕКТОРА ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
● Патрулювання визначеної території для забезпечення публічної безпеки і порядку
● Швидке та ефективне реагування на правопорушення
● Виїзд на виклики громадян по лінії 102
● Забезпечення безпеки дорожнього руху
● Надання невідкладної допомоги громадянам
● Здійснення заходів, спрямованих на розкриття злочинів по гарячих слідах, а також протидія злочинності
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ
● Громадянство України
● Вік від 20 до 35 років
● Повна загальна середня або вища освіта
● Наявність посвідчення водія категорії В
● Готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю
НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ
● Висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
● Прагнення допомагати людям;
● Вільне володіння українською мовою;
● Здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях;
● Дисциплінованість, організованість, відповідальність;
● Комунікабельність, ввічливість, стриманість;
● Вміння аргументовано висловлювати свою думку.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
● Заява про участь у конкурсі
● Паспорт
● Особова картка визначеного зразка
● Автобіографія
● 3 фотокартки 9х12 см (анфас)
● Декларація за попередній рік, визначена ЗУ «Про запобігання корупції»
● Копія трудової книжки (за наявності)
● Копії документів про освіту
● Копії військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов'язаних або військовослужбовців)
● Медична довідка про стан здоров'я (надається після проходження ВЛК)
Строки та порядок подання документів будуть зазначені в електронному листі-підтвердженні, після заповнення електронної заяви на участь у конкурсі.
Довідкову інформацію можна отримати за телефоном:
044 390 65 00
з 9:00 до 18:00 в робочі дні
Встигніть потрапити до десятка щасливчиків!
Для того, щоб подати заяву на участь у конкурсі перейдіть за посиланням:
http://anketa.patrol.police.gov.ua/