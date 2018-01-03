Старт нового набору до лав патрульної поліції Донецької області

Источник: Національна поліція України

Минув лише один день зі старту нового набору до лав патрульної поліції Донецької області, а офіційний сайт вже отримав більше десятка анкет від громадян, які бажають служити на благо народу та Україні.

Якщо ви шукаєте престижну роботу з гідною зарплатнею, бажаєте змінити своє життя та оточуючих на краще, долучайтеся в нашу команду!

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО

● Заробітна плата від 10 000 грн.

● Щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів

● Безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї у закладах охорони здоров’я МВС

● Компенсація 75% вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для членів його сім’ї

● Гарантована фінансова допомога у разі ушкодження здоров’я під час несення служби

● Можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замовленням

ОБОВ'ЯЗКИ ІНСПЕКТОРА ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

● Патрулювання визначеної території для забезпечення публічної безпеки і порядку

● Швидке та ефективне реагування на правопорушення

● Виїзд на виклики громадян по лінії 102

● Забезпечення безпеки дорожнього руху

● Надання невідкладної допомоги громадянам

● Здійснення заходів, спрямованих на розкриття злочинів по гарячих слідах, а також протидія злочинності

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

● Громадянство України

● Вік від 20 до 35 років

● Повна загальна середня або вища освіта

● Наявність посвідчення водія категорії В

● Готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ

● Висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

● Прагнення допомагати людям;

● Вільне володіння українською мовою;

● Здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях;

● Дисциплінованість, організованість, відповідальність;

● Комунікабельність, ввічливість, стриманість;

● Вміння аргументовано висловлювати свою думку.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

● Заява про участь у конкурсі

● Паспорт

● Особова картка визначеного зразка

● Автобіографія

● 3 фотокартки 9х12 см (анфас)

● Декларація за попередній рік, визначена ЗУ «Про запобігання корупції»

● Копія трудової книжки (за наявності)

● Копії документів про освіту

● Копії військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов'язаних або військовослужбовців)

● Медична довідка про стан здоров'я (надається після проходження ВЛК)

Строки та порядок подання документів будуть зазначені в електронному листі-підтвердженні, після заповнення електронної заяви на участь у конкурсі.

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном:

044 390 65 00

з 9:00 до 18:00 в робочі дні

Встигніть потрапити до десятка щасливчиків!

Для того, щоб подати заяву на участь у конкурсі перейдіть за посиланням:

http://anketa.patrol.police.gov.ua/