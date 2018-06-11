Ставицкий отказался от сделки со следствием - ГПУ

Источник: Корреспондент.net

Экс-министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий не готов к заключению сделки со следствием. Об этом говорится в совместном заявлении заместителей генпрокурора Евгения Енина и Анжелы Стрижевской, которое обнародовано на YouTube-канале Генеральной прокуратуры Украины.

По данным проекта Слідство.Інфо, тайная встреча заместителей генпрокурора Украины с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким состоялась 13 ноября 2016 года и длилась около часа. Представители ведомства сообщили, что действительно встречались со Ставицким, однако это была официально оформленная командировка, а не тайная встреча. Целью поездки в Израиль сотрудников ГПУ была проверка готовности экс-министра к сотрудничеству со следствием.

По словам Енина, встречу инициировал сам Ставицкий, который обратился в ГПУ через своих представителей.

Стрижевская, в свою очередь, отметила, что позиция Генпрокуратуры относительно сделки Ставицкого со следствием базировалась на трех основных элементах: возмещении ущерба, нанесенного государству, и определенных экспертами в рамках уголовного производства признании вины и обличительных показаниях относительно других участников преступления.

По ее словам, переговоры показали неготовность фигуранта к заключению сделки, его позиция была доведена до руководства ГПУ. После этого ведомство получило разрешение суда на заочный процесс в отношении экс-министра.

В обвинительном акте в отношении Ставицкого фигурируют статьи Уголовного кодекса "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением", "легализация доходов, полученных преступным путем", "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" и "служебный подлог".