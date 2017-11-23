Стаж работы для пенсии: трудовой, страховой, пенсионный

Источник: Юридический портал Украины

Пенсионное и социальное законодательство, а также связанные с ними нормативные акты, содержат несколько разновидностей стажа работы, в том числе:

трудовой (общий) — это периоды официальной трудовой деятельности, подтверждающиеся записями в трудовой книжке. Трудовой стаж может включать в себя такие понятия как общий, льготный и специальный стаж работы. В Законе Украины «О пенсионном обеспечении» понятие общего стажа работы в основном применяется для отличия его от стажа, дающего право на льготы по назначению пенсии

(общий) — это периоды официальной трудовой деятельности, подтверждающиеся записями в трудовой книжке. Трудовой стаж может включать в себя такие понятия как общий, льготный и специальный стаж работы. В Законе Украины «О пенсионном обеспечении» понятие общего стажа работы в основном применяется для отличия его от стажа, дающего право на льготы по назначению пенсии страховой (пенсионный) — это отрезок времени, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно платились взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса (ст. 24 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»)

(пенсионный) — это отрезок времени, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно платились взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса (ст. 24 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании») специальный — это суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на соответствующих видах работ, дающая право на досрочное назначение трудовой пенсии

— это суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на соответствующих видах работ, дающая право на досрочное назначение трудовой пенсии льготный — это период трудовой деятельности во вредных, опасных или специфических условиях в течение полного рабочего дня. Перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей, по которым период трудовой деятельности может быть отнесен к льготному стажу, утвержден постановлениями Кабинета Министров Украины

С введением страхового стажа (01.01.2004 года) стало не важно, сколько человек фактически работал –значение имеет в течение какого периода и сколько уплачивал работодатель за него в Пенсионный фонд. Трудовой стаж, полученный до января 2004, автоматически приравнивается к страховому стажу. После указанной даты для расчёта пенсии имеет значение период уплаты страховых взносов.

Какой стаж нужен для пенсии?

Пенсионная реформа 2017 года существенно изменит условия выхода на пенсию для украинцев. В частности, будут пересмотрены требования к пенсионному возрасту и количеству лет страхового стажа. С 1 января 2018 года уйти на пенсию граждане Украины смогут в 60, 63 или 65 лет в зависимости от накопленного за годы трудовой деятельности страхового стажа.

Что входит в пенсионный (страховой) стаж?

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» без уплаты взносов в Пенсионный фонд в страховой стаж пенсионера засчитывается:

срочная служба в армии

уход за ребенком-инвалидом

воинская (не срочная) служба

отпуск по беременности и родам

отпуск по уходу за ребенком до 3 лет

срочная альтернативная (не воинская) служба

пребывание на фронте или участие в боевых действиях

период пребывания за границей жен или мужей дипломатов во время службы

инвалидность из-за несчастного случая на производстве или профзаболевание

исполнение обязанностей родителей-воспитателей детских домов семейного типа

служба в военизированных формированиях, горноспасательных частях и аварийно-спасательных подразделениях, созданных согласно законодательству Украины

срок получения материальной помощи на профессиональную подготовку/переподготовку и повышение квалификации, а также период получения пособия по безработице

уход за инвалидом I группы, престарелым, требующим постоянного ухода (по МСЭК) или достигшим 80 лет, если этот уход осуществляет неработающее трудоспособное лицо

Дополнительно к вышеуказанным пунктам в период до 1 января 2004 года в пенсионный стаж согласно действующего тогда Закона «Про пенсійне забезпечення» включаются:

обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре

период проживания жен офицеров, прапорщиков и мичманов, а также военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности (не более 10 лет)

Какие документы подтверждают пенсионный стаж?

Начисление и подтверждение страхового стажа за период трудовой деятельности до 1 июля 2000 года осуществляется на основании записей в трудовой книжке, а также других документов (справки предприятий, учреждений и организаций, а также данные госархивов). После 1 июля 2000 года расчет пенсионного стажа производится сугубо по данным персонального учета в Пенсионном фонде.

Как рассчитывается пенсионный стаж при начислении пенсии?

Пенсионный стаж в Украине исчисляется в месяцах. При этом, неполный месяц работы может быть зачтен в страховой стаж в полном объеме, если сумма уплаченных за этот месяц взносов в Пенсионный фонд не меньше минимального страхового взноса. Если по каким-либо причинам страховой взнос был уплачен в меньшем размере, этот период засчитывается в страховой стаж как полный месяц при условии осуществления соответствующей доплаты (производится сотрудниками ПФ по обращению работника). Без осуществления доплаты, страховой стаж определяется пропорционально уплаченным взносам (по установленной законодательством формуле).

Какой размер страхового взноса в 2017 году для физического лица?

С января 2011 года в Украине действует Единый соцвзнос на общеобязательное государственное социальное страхование (Єдиний соціальний внесок), который заменил собой четыре ранее существовавших обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, соцстрах (больничные), «безработицу» и «несчастный случай на производстве».

С 01.01.2016 года для всех категорий плательщиков установлена единая ставка ЕСВ – 22%. Таким образом, с 1 января 2017 года все предприниматели, как на общей системе, так и на едином налоге, платят взнос в размере 704 гривен в месяц. Для ФЛП 1-ой группы единого налога, в отличие от остальных категорий плательщиков, минимальный ЕСВ составляет 352 грн.

Учитывается ли непрерывность стажа при расчете пенсии?

На данный момент непрерывность стажа работы при назначении пенсии не дает никаких льгот. Сейчас длительность непрерывной работы имеет значение разве что для медицинских и социальных работников, так как за непрерывность стажа им предусмотрены надбавки к зарплате. Кроме того, некоторые предприятия для удержания ценных кадров за свой счет производят выплаты различных премий: лучший работник, вознаграждение за выслугу лет, дополнительный отпуск и тому подобное.

Будет ли учитываться стаж, полученный за границей при оформлении пенсии в Украине?

Особенности учета стажа, полученного за границей, зависят от наличия международных договоров о пенсионном обеспечении между Украиной и государством, в котором украинцы работают. Так, например, при назначении пенсии в Украине учитывается страховой стаж, полученный в странах ближнего зарубежья: Армения, Грузия, Казахстан, Российская Федерация, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Туркменистан, Кыргызстан. С этими государствами у нас заключены так называемые территориальные договоры, т.е. пенсия назначается в соответствии с действующим законодательством государства, на территории которого пенсионер проживает.

Между Украиной, Латвией, Эстонией, Литвой, Болгарией, Словакией, Польшей, Румынией, Испанией, Португалией, Венгрией, Чехией и Монголией действуют так называемые пропорциональные договоры о пенсионном обеспечении. Эти соглашения предусматривают пропорциональное финансирование пенсионных выплат, т.е. каждая страна платит пенсию за часть трудового стажа, полученного на ее территории, соразмерно пенсионным взносам и заработной плате. При этом, размер дохода (заработка) определяется исходя из официально установленного курса на момент назначения пенсии. Проверка и подтверждение стажа компетентными органами соответствующей страны осуществляется Пенсионным фондом по запросу пенсионера, с указанием точного адреса предприятия и его названия.

Работа за границей не учитывается при начислении пенсии, если между Украиной и иностранным государством нет договора о социальном и пенсионном обеспечении (Германия, Италия, Израиль).

Что делать, если не хватает минимального страхового стажа для назначения пенсии?

Согласно ст. 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» наличие у человека минимально необходимого страхового стажа дает ему право на оформление пенсии по достижении установленного возраста. При отсутствии нужного трудового стажа для назначения пенсии, можно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Это даст возможность докупить страховой стаж, но не более чем за 5 лет.

Приобретение недостающего страхового (пенсионного) стажа путем доплаты ЕСВ в Пенсионный фонд Украины производится в соответствии с ЗУ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Перечень лиц, имеющих право на добровольное участие в солидарной и/или накопительной пенсионной системе определен статьей 12 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а именно:

лица, достигшие 16 лет и не подлежащие общеобязательному пенсионному страхованию согласно ст. 11 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие, работающие в Украине

граждане Украины, постоянно проживающие или работающие за границей

Таким образом, период, за который были выплачены единые страховые взносы, будет засчитан в пенсионный стаж. Условия такого участия, размер взносов и периодичность их выплаты определяются соответствующим договором с ПФ. Если пенсионер не приобрел необходимый для пенсии страховой стаж, органами социальной защиты населения ему может быть назначена госпомощь согласно ЗУ «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию».

Как и за сколько можно купить стаж для пенсии?

Купить стаж в Пенсионном фонде не сложно – главное правильно рассчитать сколько лет страхового стажа надо докупить чтобы иметь возможность получать пенсию, а не социальные выплаты. Определиться с количеством отсутствующего стажа помогут сотрудники ПФ при проведении предварительной калькуляции размера пенсии (по обращению пенсионера). Также провести вычисления можно самостоятельно при помощи программы «Пенсионный калькулятор».







Сколько нужно заплатить за пенсионный стаж?

Вопрос актуальный и интересует многих украинцев, особенно в связи с пенсионной реформой 2017 года и увеличением количества страхового стажа для приобретения права выхода на пенсию. Поэтому, для большей наглядности, приведем пример расчета:

Допустим для получения пенсии человеку не хватает 3 лет (т.е. 36 месяцев) страхового стажа. Вычисление размера доплаты производится по формуле:

Д = С × К × М, где:

Д – доплата за недостающий пенсионный стаж

С – страховой взнос из минимальной заработной платы по ставке ЕСВ – 22%

К – коэффициент стоимости компенсации, который применяется при единовременной уплате (см. таблицу ниже)

М – количество месяцев сажа, которых не хватает для назначения пенсии

Итак, с 01.01.2017 по 31.12.2017 минимальная зарплата составляет 3200 гривен. Минимальный страховой взнос при 22%-ной ставке ЕСВ (704 грн.) с учетом коэффициента, который применяется при единовременной уплате (за 3 года – 1,6) равен 1126,4 грн.

Таким образом, сумма, которую необходимо оплатить в ПФ за покупку трех лет стажа составляет 40550,4 гривен (36 месяцев × 1126,4).

Обратите внимание, что из-за повышения минимальной заработной платы, размер компенсации за каждый купленный год страхового стажа будет увеличиваться.