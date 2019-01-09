09.01.2019
Стоимость Brent превысила 61 доллар
Источник: Корреспондент.net
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне в среду, 9 января, выросла на 4%. Согласно данным торгов, цена Brent составила $61,19 за баррель.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $61 в декабре прошлого года, 17 числа.
В то же время февральские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе сегодняшних торгов подорожали на 5,04% - до $52,29 за баррель.
Отметим, подорожание нефти длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года.
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