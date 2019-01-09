Стоимость Brent превысила 61 доллар

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $61 в декабре прошлого года, 17 числа.

В то же время февральские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе сегодняшних торгов подорожали на 5,04% - до $52,29 за баррель.

Отметим, подорожание нефти длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года.