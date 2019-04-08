Стоимость дебатов на стадионе выросла в шесть раз

Источник: Корреспондент.net

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания уточнил стоимость проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский, сообщает РБК-Украина в понедельник, 8 апреля.

Несколько дней назад он оценивал их проведение в миллион долларов, а сейчас заявил о шести.

Аласания сообщил, что основное - это аренда самого стадиона минимум на два дня, на котором необходимо будет установить сцену. Кроме того, необходимы экраны, камеры, свет, звук и т.д. "Вместе все потянуло на 5,9 млн", - сказал он.

Глава НОТУ также сообщил, что кандидатам придется заплатить телеканалам, которые будут транслировать это событие, поскольку дебаты могут считаться политической агитацией. "Это уже отдельно по прайсам всех каналов", - сообщил он.

В то же время он выразил сомнение, что дебаты состоятся именно на стадионе, отметив, что телеканал Суспильне является нейтральной площадкой, на которой сойдутся оба кандидата и проведут дебаты 19 апреля.

Как сообщалось, Зеленский сегодня объявил, что дебаты состоятся на Олимпийском 19 апреля. У Порошенко ждут оппонента на дебаты и 14, и 19 апреля.