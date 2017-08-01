Столицей Олимпиады-2024 станет Париж

Таким образом, Лос-Анджелес отказался от заявки на проведение Олимпиады 2024 года. Париж был единственным конкурентом американского города. Ранее на это право претендовали Рим, Будапешт и Гамбург, однако они сняли свои заявки.

Формальное голосование о месте проведения Олимпиады-2024 должно было состояться 13 сентября на сессии МОК в Лиме. Однако представители МОК неоднократно заявляли, что намерены достичь трехстороннего соглашения с Парижем и Лос-Анджелесом и еще до сессии МОК принять решение о местах проведения сразу двух Олимпийских игр - 2024 и 2028 годов.