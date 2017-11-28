Столичная прокуратура направила в суд дело об убийстве Бузины

Источник: 112.ua

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которые подозреваются в умышленном убийстве журналиста Олеся Бузины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рассматриваться дело по существу будет в Шевченковском районном суде столицы. Потерпевшие по делу заявили также гражданские иски к подозреваемым на общую сумму в полтора миллиона гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. За содеянное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование в деле об убийстве Бузины было завершено в июне текущего года.