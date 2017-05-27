Столкновение поездов на Хмельнитчине сняли с дрона

Источник: КорреспонденТ.net

В Интернете появилось видео с места столкновения пассажирского поезда №139 сообщением Киев – Каменец-Подольский и грузового поезда на железнодорожной станции Негин.

Журналисты телеканала 112 Украина сняли место аварии в Хмельницкой области с беспилотника.

Напомним, два поезда столкнулись сегодня. С рельсов сошел локомотив и первый вагон пассажирского поезда. В результате аварии пострадали шесть человек, из них четверо детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины). Всего в пассажирском поезде находился 541 человек.

Пострадавшие были эвакуированы из поврежденного вагона и переданы врачам скорой для оказания неотложной помощи.