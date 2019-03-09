Столкновения под АП: пострадали три силовика

Источник: Корреспондент.net

В результате столкновений националистов и силовиков в Киеве возле Администрации президента пострадали двое полицейских и сотрудник Нацгвардии.

"Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", – говорится в сообщении.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 УК Украины).

При этом не сообщается, есть ли пострадавшие или задержанные среди националистов.