Столкновения под Радой: Красный Крест заявил о двух десятках пострадавших

Источник: 112.ua

Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины оказали первую помощь пострадавшим в результате столкновений под Верховной Радой. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа. Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось", - сообщил волонтер отряда быстрого реагирования Национального Комитета Общества Красного Креста Украины Федор Настенко.