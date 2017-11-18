Столтенберг: Двери НАТО открыты для Украины

Источник: Корреспондент.net

Двери Североатлантического альянса открыты для Украины, однако решение о приеме в свои ряды будут принимать все 29 членов организации. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Международного форума Галифакс 17 ноября.

"Двери НАТО открыты, и лучшим доказательством этого является то, что с конца Холодной войны и до настоящего момента количество членов НАТО почти удвоилось. Во-вторых, мы в этом году также получили нового члена. К нам весной присоединилась Черногория и в НАТО стало 29 членов. Следовательно, двери НАТО открыты. Конечно для того, чтобы стать членом НАТО необходимо выполнить требования Альянса, реформироваться. И Грузия, и Украина сейчас сфокусированы на реформах, на модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократических институтов", – сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос об отношении Альянса к вопросу членства Украины и Грузии, он подчеркнул, что НАТО, Канада, другие союзники помогают и Украине, и Грузии с выполнением реформ.

"В конце концов, решение о принятии или непринятии новых членов примут 29 стран-членов НАТО. Никто другой не имеет права вмешиваться, наложить вето на такой процесс. Каждая суверенная страна имеет право самостоятельно определять свой путь, а НАТО решит, будем ли мы расширяться или нет", – заявил генсек НАТО.