Сторонник Жириновского облил водой Ксению Собчак

Источник: DW

В воскресенье, 4 марта, на кандидата в президенты Ксению Собчак напал мужчина, который с криком "Это за Жириновского" облил ее водой. Об этом Собчак написала на своей странице в Twitter, сообщив также, что нападавший толкнул ее и она упала. На видео однако видно, что нападавший лишь плеснул водой в кандидаты в президента РФ. Позднее сама Собчак написала, что после нападения она сама споткнулась и упала.

Инцидент произошел возле Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева. Как сообщила координатор московского штаба Собчак Люся Штейн, нападавшего зовут Алан Дзуцев, он работает помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Позже пресс-секретарь Шапошникова Полина Орехова сообщила на запрос "Медузы", что нападавший не является официальным помощником депутата.

Хулигана задержала личная охрана Горбачева и дворца, позже на место происшествия приехала полиция.

Ранее в ходе теледебатов кандидатов в президенты РФ лидер ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил Ксению Собчак. В ответ на это Собчак плеснула ему в лицо водой.