Сторонники Навального подали заявку на акции протеста в Москве

Источник: DW

Российская оппозиция подала заявку на проведение в Москве шествия по Тверской улице и митинга на Охотном ряду 28 января. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального Иван Жданов. Он добавил, что темой акции будет "Забастовка избирателей". Заявленная максимальная численность участников составит 15 тысяч человек.

Ранее Алексей Навальный выставил свою кандидатуру на пост президента России. Однако Центризбирком отказал оппозиционеру в регистрации по причине имеющейся у него неснятой судимости. В ответ Навальный призвал своих сторонников к бойкоту президентских выборов, заявив, что имеет право идти на выборы, и сославшись при этом на решения ЕСПЧ.