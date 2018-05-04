Сторонники Навального задержаны в нескольких городах России

Источник: DW

Полиция задержала сторонников Алексея Навального в ряде российских городов, сообщает в пятницу, 4 мая, портал "ОВД-Инфо".

В частности, в ночь на пятницу в Санкт-Петербурге был задержан участник акций штаба Навального и активист движения "Открытая Россия" Илья Гантварг. По информации представителей движения, Гантваргу вменяют в вину нарушение статей 20.2 (организация публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям сотрудника полиции). Позднее Дзержинский суд Санкт-Петербурга приговорил активиста к 10 суткам ареста за неповиновение полиции на акции памяти погибших в результате пожара в Кемерово 28 марта, сообщили в "Открытой России". Кроме того, за нарушение правил проведения массовых мероприятий Гантварг оштрафован на 10 тысяч рублей.

В Красноярске задержана сотрудница штаба Навального Мария Маковозова. По словам координатора штаба, Советский районный суд города признал активистку виновной в нарушении статьи 20.2 КоАП РФ и приговорил ее к трем суткам ареста.

Накануне, 3 мая, был задержан помощник координатора штаба Навального в Тамбове Игорь Сливин, а на следующий день - активист штаба Андрей Поляков, отмечает агентство "Интерфакс". В пятницу Ленинский районный суд приговорил Сливина к 20 суткам административного ареста.

Между тем, в Краснодаре в пятницу задержаны координатор штаба Навального Размик Симонян и активист "Открытой России" Виктор Чириков. В свою очередь, в Рязани активист штаба Навального Всеволод Паршин задержан при раздаче листовок о предстоящей акции.

Акции 5 мая

Алексей Навальный ранее анонсировал проведение акций под лозунгом "Путин нам не царь". Мэрия Москвы 28 апреля запретила Навальному проводить запланированное на 5 мая - в преддверии инаугурации президента - несогласованное шествие по Тверской улице в Москве.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального подал заявку на проведение шествия в конце апреля. При этом организаторы митинга уточняли, что они готовы провести акцию и на любой другой улице в пределах Садового кольца. Однако мэрия Москвы предложила в качестве площадки для проведения митинга проспект Академика Сахарова.

Митинг, приуроченный к предыдущей инаугурации Путина и прошедший в мае 2012 года на Болотной площади в Москве, завершился массовыми задержаниями. По этому делу, которое получило в народе название "болотное", были осуждены более 30 человек.