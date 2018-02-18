Сторонники Саакашвили провели марш в Киеве

Дорога на Курахово, Марьинку и Красногоровку имеет важное стратегическое значение, особенно для украинских военных, заявил Михаил Волынец.

Для монетизации субсидий и льгот был выработан двухэтапный план. Его завершением должен стать выпуск социальных банковских карт, на которые будут перечисляться деньги за субсидии.

По сравнению с 3-м кварталом 2017 года ВВП увеличился на 0,4%.

Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенций ООН по морскому праву. Речь идет о нарушениях прав Украины в Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Павел Климкин.

Государственная миграционная служба не организовывала и не знает, кто организовывал и оплатил транспортировку экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили

Миграционная служба не знает, кто организовал и оплатил чартер для Саакашвили, - СМИ

Президент Украины подписал закон, который, как ожидается, введет дополнительную защиту прав и интересов инвесторов. Новый закон вносит изменения в некоторые акты закона о корпоративных правах.

Если украинец на собеседовании сомневается или не достаточно четвко высказывается против деятельности Степана Бандеры и УПА, он получает отказ в пребывании в Польше.

Что секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал в суде по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.

Это станет шансом для Москвы доказать свою готовность к компромиссу, заявил президент Украины на мюнхенской конференции. Он призвал не признавать результатов выборов президента РФ в Крыму.

Министр иностранных дел Павел Климкин констатирует отсутствие договоренностей по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности (Германия) в пятницу.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) Ирина Геращенко отрицает подготовку обмена российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова на арестованных в России украинцев.

Работодатели предлагали девушкам, которые соглашались работать за рубежом, от 3 до 6 тыс. долл. в месяц.

В Тернополе задержали мужчину и женщину, которые продавали людей в секс-рабство

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген рассказал DW о перспективах урегулирования конфликта на востоке Украины и о том, стоит ли ожидать соблюдения сторонами минских договоренностей.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что реформы нужно делать для украинцев, а не как одолжение для Запада.

Будет как полиция, так и Национальная гвардия

В Киеве за порядком 18 февраля будут следить около 3 тыс. правоохранителей

Власти Швеции готовы отправить свои войска на восток Украины, если увидят соответствующие условия, и если Запад и Россия согласятся.

Издание оценивает количество участниковакции в 5 тысяч человек. Люди требуют импичмент президенту Украины Петра Порошенко.

"Мирным шествием митингующие отправились из парка Шевченко к Михайловской площади, где проведут народное вече", – говорится в сообщении.

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