18.02.2018
Сторонники Саакашвили провели марш в Киеве
Источник: Корреспондент.net
В Киеве начался Марш за будущее, организатором которого выступила партия Рух новых сил Михаила Саакашвили.
"Мирным шествием митингующие отправились из парка Шевченко к Михайловской площади, где проведут народное вече", – говорится в сообщении.
Издание оценивает количество участниковакции в 5 тысяч человек. Люди требуют импичмент президенту Украины Петра Порошенко.
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