Сторонники Саакашвили разбили витрину Roshen около изолятора СБУ

Источник: 112.ua

В Киеве сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили разбили витрину магазина Roshen неподалеку изолятора временного содержания СБУ, где содержится политик.

Участники акции скандировали "Порошенко на нары" и бросали снежки в магазин, оцепленный сотрудниками полиции.

Пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в комментарии телеканалу сообщила, что большинство людей возле изолятора разошлись.

"Полиция обеспечивает правопорядок, мы сопровождали участников с момента сбора колонны в парке Т. Шевченко, провели по Крещатику на Майдан, после этого колонна двинулась в изолятор. Там дорогой была повреждена витрина магазина. Несколько человек действительно пытаются блокировать работу магазина, но полиция делает все, чтобы не допустить провокаций и столкновений. Большинство людей уже от изолятора разошлись. Сейчас мы не можем говорить, что мы фиксируем грубые нарушения провопорядка", - сообщила Блищик.

Сторонники Саакашвили намерены провести ряд акций протеста в нескольких городах Украины с требованиями принятия законов об импичменте президента, об Антикоррупционном суде, о выборах, а также отставке генерального прокурора Юрия Луценко, сообщается на сайте политсилы.

"С 19 до 22 декабря будет длиться последняя сессионная неделя этого года, и до этого времени нардепы должны выполнить три требования. Первое требование - закон об импичменте президента. Второе - закон об Антикоррупционном суде. Третье - во втором чтении принять новый закон о выборах. Четвертое - поддержать отставку Генпрокурора Юрия Луценко", - заявила член Совета партии "Рух нових сил Михаила Саакашвили" Ольга Галабала на вече на Майдане Независимости в воскресенье.

Она заявила о сборе подписей под петицией об импичменте; их необходимо собрать не менее 25 тысяч.