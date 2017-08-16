16.08.2017
Сторожевая застава: новый трейлер украинской ленты
Источник: КорреспонденТ.net
В Сети был обнародован второй трейлер украинского фэнтезийного фильма "Сторожевая застава", премьера которого ожидается 12 октября этого года. Видео трейлера было опубликовано на YouTube-канале FILM.UA Group.
В видео, помимо главных героев, также показаны фрагманты масштабных батальных сцен.
По сюжету фильма, мальчик по имени Витя попадает во времена Киевской Руси, где ему предстоит бок о бок с легендарными богатырями сражаться с армией Половцев, предводителем которых выступает гигантский каменный монстр.
В главных ролях в фильме снялись Даниил Каменский, Ева Кошевая, Роман Луцкий, Олег Волощенко и другие. Режиссером проекта выступил Юрий Ковалев.
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