Страницу Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций минфина США

Источник: Українські новини

Социальная сеть Facebook заявила, что заблокировала аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за санкций, введенных минфином США.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - заявили в пресс-службе соцсети.

Страницы Кадырова в Facebook и Instagram (сервис принадлежит компании Facebook) оказались недоступны 23 декабря. На его Instagram было более трех миллионов подписчиков.