Страны ЕС одобрили пошлины на товары из США

Источник: Корреспондент.net

Страны ЕС единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на товары из США общим объемом в 2,8 млрд евро.

Представители стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложенный Еврокомиссией список, в который среди прочего попали изделия из стали, виски бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's и многое другое. Всего в списке указаны несколько сотен позиций.

Вступление в силу решения о введении ответных пошлин требует одобрения Еврокомиссии. Это будет сделано в ближайшие дни, и, как ожидается, решение вступит в силу уже 20 июня.

Еврокомиссия ранее заявляла, что намерена ответить пропорциональными мерамина объявленное США введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. Кроме того, ЕК подал иск во Всемирную торговую организацию в отношении США.