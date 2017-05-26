Страны G7 договорились о борьбе с терроризмом

Источник: КорреспонденТ.net

Лидеры стран Большой семерки договорились о новых мерах по борьбе с терроризмом. Об этом сказано в их заявлянии по итогам саммита G7 в Италии.

"Борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом, акты которых поразили страны G7, а также все регионы мира, независимо от страны, национальности или вероисповедания, остается одним из главных приоритетов для G7", - отмечается в документе.

Лидеры стран пообещали принять "самые сильные меры, чтобы найти, определить и наказать, в зависимости от обстоятельств, террористов и тех, кто потворствует их деятельности".

В частности, Большая семерка решила "объявить бой" с пропагандой терроризма в интернете.

"В то время как интернет является одним из наиболее важных технологических достижений в последние десятилетия, интернет также является доказанным и мощным инструментом для террористической цели", - сказано в заявлении.