Страны G7 создадут "группу быстрого реагирования"

Источник: Корреспондент.net

На саммите "Большой семерки" в Канаде приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды, сообщает в субботу, 9 июня, The Guardian.

Так называемый "Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия".

Отмечается, что структура будет охватывать широкий спектр - от кибератак до отравлений.

Инициатором создания группы выступила премьер Великобритании Тереза Мэй, выразившая несогласие с предложением президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8, предусматривающему участие России в саммите. По утверждению Мэй, ее позиция касательно Москвы заключается в том, чтобы "иметь с Россией дело, но остерегаться".

Одна из целей инициативы описана как "улучшение понимания политики стран-партнеров и пороговых значений для принятия ответных мер на угрозы". Для этого предлагается расширить объемы обмена информацией о потенциальных угрозах и методах борьбы с ними.

"Мы становимся организованными, и ... мы предпримем скоординированные действия против тех, кто стремится нарушить правила, устанавливающие международную систему", - сказала Мэй.

С помощью новой системы защиты страны-члены G7 планируют анализировать данные об информационных атаках, а также обмениваться ими друг с другом. Предполагается, что "в идеальном случае" на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций.