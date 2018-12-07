Страны ОПЕК+ договорились о снижении объема нефтедобычи
Источник: DW
Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и государства, не входящие в эту организацию, включая Россию, договорились о снижении объема нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью иранскому государственному телевидению в Вене в пятницу, 7 декабря.
Заключению договоренности о сокращении нефтедобычи предшествовали многочасовые переговоры преимущественно между Саудовской Аравией, Ираном и Россией. Накануне представители 15 стран ОПЕК на встрече в Вене не смогли договориться о снижении объема добычи нефти, мировые цены на которую обвалились с октября на 30 процентов.
Уже первые слухи о достижении договоренности 25 государствами ОПЕК+ привели к значительному росту цен на нефть. Нефть марки Brent подорожала почти на 3 доллара до 63,04 доллара за баррель.