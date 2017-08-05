Страсти по Беловежской пуще: зачем Польша рубит заповедный лес

Источник: DW

Старейший лесной массив Европы Беловежская пуща, находящийся на территории Польши и Беларуси, с 2014 года является единым трансграничным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С прошлого года польское правительство проводит на своей части массовые вырубки леса, объясняя это борьбой с жуком-короедом и защитой остальных участков природного заповедника.

Независимые экологи считают, что вмешательство в эволюционный процесс развития наносит непоправимый вред биологическому разнообразию и нарушает критерии ЮНЕСКО. В начале июля Еврокомиссия направила иск в Суд Европейского союза, в котором потребовала от Варшавы приостановить процесс вырубки и заявила, что действия польской стороны противоречат закону о защите дикой природы. 28 июля европейский суд постановил, что уничтожение реликтового леса в Беловежской пуще должно быть приостановлено до тех пор, пока не состоится рассмотрение дела по ускоренной процедуре. Обеспокоена и Беларусь - ведь из-за действий соседей вся Беловежская пуща рискует попасть в список нарушителей правил ЮНЕСКО. DW собрала аргументы сторонников и противников вырубок.

Мотивация польских властей

Массовую вырубку части леса в Беловежской пуще, пораженного жуком-короедом, разрешил в марте 2016 года министр охраны окружающей среды Польши Ян Шишко. По официальной информации, жертвами короеда стали более полумиллиона деревьев. Поэтому министр изменил план управления пущей до 2021 года, согласованный с Еврокомиссией, и разрешил в 3 раза увеличить лимит по лесозаготовкам - до 188 тыс. кубометров.

Выступая в Сейме 21 июня, Ян Шишко заявил, что правила ЮНЕСКО, ограничивающие вмешательство человека в природу, противоречат европейским законам о защите лесных ресурсов. 31 июля глава польского министерства окружающей среды сообщил, что вырубки будут продолжены, несмотря на требование Еврокомиссии об их приостановке и на протесты местных активистов "против превращения пущи в лесхоз".

У инициативы Яна Шишко есть немало сторонников. В их числе - организация "Государственные леса", Ассоциация польских лесников, местные власти региона, общественное объединение Santa, которое призывает к борьбе с "псевдоэкологами", и многие местные жители региона, требующие "оградить лесные массивы от наступления насекомых-вредителей". Руководитель ученого совета Института исследований леса в Варшаве профессор Януш Сова назвал вырубки "единственным спасением умирающей на глазах пущи". При этом польская сторона указывает, что на белорусской части пущи также проводится очистка территорий от зараженных деревьев.

Почему экологи против?

Противники вырубок - ученые-экологи и представители "зеленых" объединений - приводят свои аргументы. Главный из них, утверждают они, это то, что вырубка массивов заповедного леса является грубым вмешательством в естественную экосистему и, по сути, уничтожает ее. Кроме того, есть факты, что под видом борьбы с короедом ведутся незаконные лесозаготовки с вырубкой здоровых деревьев.

"Вмешательство человека - вырубки и искусственные посадки - изменяют всю структуру пущи, истребляют натуральную среду, необходимую для развития видов грибов и насекомых", - говорит руководитель Беловежской геоботанической станции Варшавского университета, бывший вице-директор Беловежского национального парка в Польше профессор Богдан Ярошевич. В сухостоях и валежниках, по его словам, обитают более 150 редких видов растений и животных, а сами жуки-короеды являются пищей для уникального трехпалого дятла.

"Кроме того, неизвестно, как в будущем поведут себя искусственно высаженные породы деревьев, и каким болезням они будут подвержены", - добавляет польский ученый, много лет работающий в пуще. По его мнению, проблемы с короедом возникли именно потому, что "ельники, которые являются быстрорастущим сортом, сажали на почвах, где они раньше не росли". С экономической точки зрения это хорошо, но природе подобное вмешательство не понравилось, объясняет собеседник DW.

"Надо помнить, что деревья существуют 300 млн лет, лесному покрытию Беловежской пущи - 8-9 тыс. лет, а лесники работают здесь только 100 лет. И если до 20 века пуща жила без санитарных вырубок, то она и дальше самостоятельно справится с любой бедой", - уверен Ярошевич.

А что в Беларуси?

Общая площадь Беловежской пущи, находящаяся под охраной ЮНЕСКО, - 140 тысяч гектаров: 60 тыс. в Польше и 80 тыс. - в Беларуси. На польской территории только 10,5 тыс. гектаров отведено под Беловежский национальный парк, где запрещено вмешательство человека в природу и ведутся научные работы. Остальные земли принадлежат государственным лесничествам.

Система управления пущей в Беларуси отличается от польской. Заповедником здесь объявлены все 80 тыс. гектаров. "Эта территория и еще 70 тыс. гектаров прилегающих лесхозов имеют статус Национального парка "Беловежская пуща" - всего 150 тыс. гектаров охраняемых земель", - поясняет DW заместитель руководителя Национального парка "Беловежская пуща" по научно-исследовательской работе Василий Арнольбик.

Кроме заповедной зоны в парке выделены еще три: регулируемого пользования, рекреационная и хозяйственная. "В них и перенесена вся наша хозяйственная активность. Но даже при санитарных вырубках мы не уничтожаем старовозрастные леса, уборка сухостоев допускается только на туристических маршрутах", - рассказывает белорусский ученый.

Василий Арнольбик разделяет уверенность противников действий польских властей в том, что вырубки леса противоречат естественным природным процессам. А главная проблема, на его взгляд, заключается в том, что у Беларуси и Польши до сих пор нет скоординированного плана управления всей территорией Беловежской пущи как единого объекта ЮНЕСКО. "Мы в одной связке, - говорит Арнольбик, - и если Польшу накажут за увеличение лимита вырубок, то последствия коснутся и белорусской территории".

Что ждет нарушителей законодательства?

Еврокомиссия зафиксировала нарушения в связи с вырубкой деревьев в Беловежской пуще на территории Польши в апреле 2017 года, обвинив польские власти в нарушении природоохранного законодательства. В начале июля против Польши было открыто дело в Суде ЕС. В свою очередь, Ян Шишко заявил в Сейме, что включение Беловежской пущи в список природного наследия ЮНЕСКО в 2014 году "было проведено незаконно, без консультаций с местным сообществом", и выступил за исключение Беловежской пущи из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июле Еврокомиссия вновь призвала Польшу немедленно приостановить лесозаготовки в Беловежской пуще и к 4 августа ответить на претензии. Если реакции не последует, Польшу ожидает разбирательство в Суде ЕС, вероятны высокие финансовые санкции.