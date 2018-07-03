Стрельба в Киеве: пострадавший умер в больнице

Источник: Корреспондент.net

Мужчина, пострадавший в результате сегодняшней стрельбы в центре Киева, умер в больнице. Об этом в среду, 3 июля, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть столичной полиции поступила информация о смерти потерпевшего", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что по предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли гильзы, предположительно - от пистолета Макарова.

Также установлена личность жертвы, он - 1988 года рождения.

В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного.

Согласно информации свидетелей, стрелявший мужчина - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.