Стрельба в Киеве: пострадавший умер в больнице
Источник: Корреспондент.net
Мужчина, пострадавший в результате сегодняшней стрельбы в центре Киева, умер в больнице. Об этом в среду, 3 июля, сообщает пресс-служба полиции Киева.
"В дежурную часть столичной полиции поступила информация о смерти потерпевшего", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что по предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли гильзы, предположительно - от пистолета Макарова.
Также установлена личность жертвы, он - 1988 года рождения.
В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного.
Согласно информации свидетелей, стрелявший мужчина - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.