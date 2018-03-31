Стрельба водителей в Киеве: объявлен план перехват

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на проспекте Глушкова между двумя водителями возник конфликт из-за первоочередности проезда. Оба в результате применили оружие, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В 16.20 субботы, 31 марта, в столице введен план перехват.

Полиция разыскивает белые Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara.

"По словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу. На их поиски ориентированы все наряды. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями", - отметили в полиции.