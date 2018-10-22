22.10.2018
Стрелок в США открыл огонь по прохожим
Источник: Корреспондент.net
В американском городе Джэксонвилл (штат Флорида) в воскресенье, 21 октября, неизвестный открыл стрельбу по людям. Шесть человек получили ранения, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел на пересечении бульвара Филиппа Рэндольфа и Пиппин-стрит. Мужчина вел стрельбу из салона автомобиля. Полиция ведет поиск преступника.
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