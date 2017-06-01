Стріт-арт квест «33» Єжи Коноп'є в Маріуполі
Источник: Вечерний Мариуполь
01.06.2017
Стріт-арт квест «33» — унікальний інтерактивний мистецький проект київського вуличного художника Єжи Коноп'є.
Суть квесту полягала в тому, що митець впродовж 33-х днів створював вуличні арт-об’єкти, публікував фото цих робіт у Фейсбуку і давав підказку-загадку про місце їх розташування. Учасники квесту мали розгадати загадку, знайти стріт-арт об’єкт, зробити на його тлі селфі та опублікувати свою світлину у Фейсбуку. Переможця визначала кількість знайдених робіт та швидкість, з якою були опубліковані селфі. Призом за перше місце стали 3,33 кг домашнього печива від Файні солодощі,
2,22 кг — за друге, і 1,11 кг — за третє.
На відкритті виставки Єжи Коноп'є розповість про кожен день, про кожен арт-об’єкт і про ті пригоди, які його спіткали за лаштунками квесту під час підготовки та створення цих арт-об’єктів.
Вхід — вільний.
Суть квесту полягала в тому, що митець впродовж 33-х днів створював вуличні арт-об’єкти, публікував фото цих робіт у Фейсбуку і давав підказку-загадку про місце їх розташування. Учасники квесту мали розгадати загадку, знайти стріт-арт об’єкт, зробити на його тлі селфі та опублікувати свою світлину у Фейсбуку. Переможця визначала кількість знайдених робіт та швидкість, з якою були опубліковані селфі. Призом за перше місце стали 3,33 кг домашнього печива від Файні солодощі,
2,22 кг — за друге, і 1,11 кг — за третє.
На відкритті виставки Єжи Коноп'є розповість про кожен день, про кожен арт-об’єкт і про ті пригоди, які його спіткали за лаштунками квесту під час підготовки та створення цих арт-об’єктів.
Вхід — вільний.
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