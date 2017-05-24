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Студентам-работу!

Источник: Вечерний Мариуполь

24.05.2017

     24 мая в стенах Мариупольского государственного университета состоялся день карьеры.

     В честь этого события на экономико-правовом факультете ВУЗа прошла встреча будущих специалистов и работодателей из различных отраслей. Мероприятие посетили представители Фонда развития Мариуполя, Мариупольского городского совета, Центра общественной помощи «Дій», компании «Формат», Мариупольского совета молодёжи, полиции, а также сотрудники Мариупольского телевидения и еженедельника «Ильичевец-город».

     Наиболее популярными были предложения от гостей отеля-ресторана «Poseidon», «Приватбанка» и «Пумба». Благодаря им, студенты получили возможность освоить такие профессии как помощник администратора, рисепшионист, официант, кассир, инкассатор и многие другие.

    Можно было проявить себя и в роли волонтёра. Для этого стоило обратиться к представителям лиги политологов-международников «Dipcorpus» и свободного пространства «Халабуда», которые обучают организации мероприятий и гарантируют массу интересных событий.

     Особенно студенты отметили возможность выиграть ценные призы. Так благодаря конкурсам туроператоров, посетивших сегодня день карьеры, счастливчики получили большие скидки на путешествия.

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Гетман

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