Студенты КПИ требуют отставки ректора и проректора

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в четверг, 25 октября, митингуют студенты Политехнического института требуя отставки ректора Михаила Згуровского и проректора по административно-хозяйственной работе Петра Ковалева.

Отмечается, что возле первого корпуса КПИ митингуют около 150 студентов. Они возмущаются состоянием общежитий института.

Участники митинга держат в руках плакаты с лозунгами Прозрачные расследование, Нет коррупции и др. Также они принесли фотографии общежитий института. На фото изображены разбитые туалеты и ободранные стены. Студенты требуют провести аудит и выяснить, на что потратили деньги, выделенные на ремонт общежитий и корпусов КПИ.

Также собравшиеся хотят пообщаться с ректором и показать ему фото, но он отказался выходить из своего кабинета. Впоследствии представитель ректора пригласил часть студентов к ректору в кабинет.

На митинге присутствует полиция, представители Нацкорпуса.

Присутствуют также и студенты, несогласные с митингом. Они держат в руках плакаты с лозунгами КПИ - не место для политического шабаша, но закрывают лицо и отказываются от комментариев.

Студенты обещают не расходиться, пока ректор не выйдет на улицу.