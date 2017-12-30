Студенты вышли на протестный митинг в столице Ирана
Источник: DW
Несмотря на предостережения властей, в субботу, 30 декабря, на третий день протестов иранцы вышли на митинг в столице страны Тегеране. На видео которое распространяется в социальных сетях, можно увидеть студентов, которые участвуют в столкновениях с полицейскими и скандируют лозунги с критикой правительства. Консервативное иранское агентство Fars оценивает количество протестующих в 50-70 человек.
Иран жестко реагирует на критику со стороны президента США
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку участникам антиправительственных протестов в Иране. В частности, он написал в своем микроблоге Twitter, что иранским властям следует уважать права людей, в том числе, и на свободное выражение своего мнения. "Мир наблюдает", - заявил Трамп.
В свою очередь, правительство Ирана резко осудило высказывание президента США. Официальный представитель МИД Ирана Бахран Гасеми заявил, что администрации Трампа, которая запретила иранцам въезд в США, не следует выказывать по поводу них обеспокоенность. По словам Гасеми , в стране существуют "демократические каналы", с помощью которых граждане Ирана могут выражать легитимные требования.
Массовые протесты начали проходить в ряде городов Ирана в четверг, 28 декабря. Как сообщают иранские СМИ, протесты направлены против экономической политики правительства и высокой стоимости жизни. Во втором по населению городе страны Мешхеде на северо-востоке Ирана произошли столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны.