Студенты вышли на протестный митинг в столице Ирана

В отличие от протестов предыдущих дней, участники которых были недовольны в большей степени экономической ситуацией, антиправительственная акция в Тегеране имеет политические мотивы. Вышедшие на протестную акцию студенты выкрикивали лозунг "Не Газа, не Ливия, моя жизнь для Ирана". Таким образом участники выразили свое недовольство тем, что правительство выделяет большое количество средств на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие собственной страны. Как сообщает Fars, для подавления митинга были мобилизованы военизированные полицейские части.

Иран жестко реагирует на критику со стороны президента США

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку участникам антиправительственных протестов в Иране. В частности, он написал в своем микроблоге Twitter, что иранским властям следует уважать права людей, в том числе, и на свободное выражение своего мнения. "Мир наблюдает", - заявил Трамп.

В свою очередь, правительство Ирана резко осудило высказывание президента США. Официальный представитель МИД Ирана Бахран Гасеми заявил, что администрации Трампа, которая запретила иранцам въезд в США, не следует выказывать по поводу них обеспокоенность. По словам Гасеми , в стране существуют "демократические каналы", с помощью которых граждане Ирана могут выражать легитимные требования.

Массовые протесты начали проходить в ряде городов Ирана в четверг, 28 декабря. Как сообщают иранские СМИ, протесты направлены против экономической политики правительства и высокой стоимости жизни. Во втором по населению городе страны Мешхеде на северо-востоке Ирана произошли столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны.