Субсидии на коммуналку "урезали": с начала года объем снизился почти вдвое

Источник: Українські новини

В январе-мае 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 77,6% до 553,7 млн гривен по сравнению с январем-маем 2017 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 368,4 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 185,3 млн гривен (1 638,5 млн гривен и 834,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в мае 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 59,1% и составил 168,5 гривен.

Всего в январе-мае 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 1 770,2 тыс. домохозяйств, что в 2,3 раза меньше по сравнению с январем-маем 2017 года (из них на городские населенные пункты приходится 45,4% обращений).

В мае субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 584,1 тыс. домохозяйств.